Sci alpino | Cdm Kriechmayr vince discesa Val Gardena | 13° Schieder

Vincent Kriechmayr si è imposto nella prima discesa della Val Gardena , recupero di quella cancellata a Beaver Creek e valida per la Coppa del mondo di. L'austriaco 31enne, due ori ai Mondiali di Cortina e alla 13vittoria in carriera, ha chiuso in 1.25.44. Ancora un podio per lo svizzero Marco Odermatt , secondo in 1.25.55. Terzo l'...Staccati gli altri azzurri: 23° Innerhofer, 25° Bosca, 40° Paris. MILANO - Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo dimaschile, disputata oggi in Val Gardena, lungo la "mitica" Saslong. L'austriaco, col tempo di 1'25"44, ha preceduto lo svizzero Marco Odermatt, secondo con undici centesimi di ritardo. ...Staccati gli altri azzurri: 23° Innerhofer, 25° Bosca, 40° Paris.MILANO (ITALPRESS) - Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera maschile, ...