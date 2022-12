Roma | in Centro 25 euro per due maritozzi e due caffè | prezzi folli e clienti infuriati

(Di giovedì 15 dicembre 2022). Allora facciamo due calcoli veloci: 7,00un maritozzo, 3,5o per un, poi bisogna aggiungerci i consueti dueper il servizio: ecco allora che fare colazione aldidiventa una cosa improponibile, impossibile e inavvicinabile per molti, anche per quelli che vorrebbero permetterselo solamente la domenica, una volta ogni tanto. Il totale, potete estrapolarlo da voi: questo è il prezzo di una tipica colazionena alAccademia in via del Tritone, due passi dalla Fontana di Trevi. Il bar è grazioso, ma poi nasconde però una stangata che lascia perplesso e con l’amaro in bocca, chiunque entri e consumi seduto al tavolo. Ed è così, dunque, che per duee due caffé si arriva a spendere 25 ...

inItalia

AGI/Vista - (Agenzia Vista)15 dicembre 2022 "Settore agroalimentare è aldell'azione di questo Governo. Vogliamo guardare a questo comparto come sistema di tutela e crescita per le produzioni di qualità. Il Made in ...... dall'Auditorium Parco della Musica di, un invito alle istituzioni di sostegno a far crescere '... Country Manager e Ceo di Generali Italia, ha sottolineato che 'Le nostre sfide hanno all'... Come sarà il centro storico di Roma del futuro Data la presenza in piazza Duomo a Brindisi del videomapping dedicato al “Natale della Pace di Brindisi“, per ragioni di sicurezza stradale, con ordinanza dirigenziale, è ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Una buona notizia l accordo che porta il M5S nell alleanza di centro sinistra in Lombardia, una coalizione alla quale come Alleanza Verdi e Sinistra parteciperemo con ...