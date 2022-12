(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Gli, eccome. Anzi avevano un 'ventaglio' ampio ben 1.300 insulti nelle loro espressioni scurrili. "Oltre a molte parole colte - metro, atomo, terapia, democrazia - abbiamo ereditato da lorotermini volgari, da cacca a culo. E arrivano dall'anticaa diversi modi di dire odierni come 'fuori di testa', '', 'culo rotto' fino al gesto del dito medio". Ad anticipare all'Adnkronos i risultati della sua ultimaè lo studioso di linguistica specializzato nel turpiloquio, Vito Tartamella che sta per pubblicare i risultati della sua ultima. "Quando glidovevano insultare qualcuno non erano secondi a ...

Ricerca, da 'schiatta' a 'vecchia mummia': anche gli antichi greci dicevano parolacce E arrivano dall'antica Grecia diversi modi di dire odierni come 'fuori di testa', 'schiatta', 'culo rotto' fino al gesto del dito medio". Ad anticipare all'Adnkronos i risultati della sua ultima ...