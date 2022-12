Qatargate | Eva Kaili si difende e punta il dito su Metsola | «Tutte le mie iniziative con l’ok del Parlamento Ue»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dal carcere di Bruxelles dove è rinchiusa, Eva, l’ex vicepresidente greca del Parlamento europeo accusata di essere al centro dello scandalo-tangenti che sta scuotendo l’Ue, torna a rivendicare la sua innocenza e lo fa sfidando chi vorrebbe fare di lei una vittima sacrificale. «Non farò la fine di Ifigenia», ha detto l’ex giornalista televisiva, affiancando idealmente la sua vicenda a quella della figlia di Agamennone e di Clitemnestra che nel mito greco viene sacrificata. «non ha nulla a che vedere con i soldi che sono stati trovati, se non il fatto che si trovava nella casa in cui è stato rinvenuto il denaro», ha detto alla tv greca ANT1 il suo avvocato, Michalis Dimitrakopoulos. Poi l’affondo contro le istituzioni Ue affrettatesi nei giorni scorsi a scaricare: «le azioni e le ...

