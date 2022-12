Pnrr | Meloni | ' ci muoveremo per renderlo più aderente esigenze agricoltura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Cianche sul fronte delperché la nostra intenzione èpiùalle attualidel comparto, penso ad esempio al tema della meccanizzazione e al rinnovo del parco macchine agricole dove vogliamo coniugarlo allo svecchiamento del parco esistente con la tutela dell'industria nazionale". Così la presidente del Consiglio Giorgianel videomessaggio inviato all'assemblea di Conf. "Riteniamo importante lavorare in Ue per la rimodulazione della riduzione degli agrofarmaci - ha poi aggiunto - per scongiurare la possibilità di dovere ricorrere paradossalmente all'approvvigionamento da nazioni che non rispettano le nostre stesse regole".