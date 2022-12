Mondiali Qatar 2022 | classifica dei gol | comanda il PSG | Milan ai piedi del podio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’atto finale del mondialeiota vedrà la sfida tra Argentina e Francia, ovvero Lionel Messi contro Kylian Mbappé. I due dominatori e capocannonieri della manifestazione con cinque centri ciascuno sono gli elementi di spicco del PSG, squadra finora con più realizzazioni in questa rassegna iridata, grazie alle 10 reti dei due fenomeni a cui si aggiungono le due marcature del terzo protagonista del tridente parigino Neymar e quella del centrocampista spagnolo Carlos Soler, per un totale di 13 reti, unica formazione giunta a doppia cifra. Alle spalle del club francese si piazzano due formazioni: il Manchester City e il Barcellona con 8 centri. I Citizens sfruttano la vena realizzativa di Julian Alvarez, autore di 4 realizzazioni, seguito da Phil Foden, Jack Grealish, Ilkay Gundogan e Manuel Akanji, tutti a quota uno. Per il Barca invece due gol per Robert ...

Fanpage

...per il 75.6% che si tratti solo della punta di un iceberg di una vasta indagine sulla corruzione ed il 74.3% degli intervistati non avrebbe scelto ilcome sede della fase finale deidi ...Il commentatore della Rai è stato assegnato alla finalina Croazia - Marocco e non potrà seguire dal vivo Lionel Messi e l'Argentina. Le sue frasi ... Altra tragedia ai Mondiali in Qatar, è morto Kibue: precipita misteriosamente dal tetto dello stadio MONDIALI 2022 - Sarà il polacco Szymon Marciniak l’arbitro della finale dei Mondiali in Qatar, che metterà di fronte Argentina e Francia domenica 18 dicembre ...Il Marocco ha messo nel mirino l'arbitro messicano Cesar Ramos dopo la semifinale del Mondiale contro la Francia: i nordafricani secondo quanto riportano i media transalpini avrebbero deciso di fare u ...