Milano finalmente! Batte la Stella Rossa dopo nove sconfitte di fila

BasketUniverso

Così inizia Stella Rossa -, il meglio e il peggio degli ultimi due mesi del torneo. L'Olimpia vuole il riscatto e inizia col piglio giusto. Entrano subito le prime triple di Hall e Baron a ......qualche discreta prestazione per ritrovare un po' di fiducia e la certezza di aver... Il suo miglior risultato fu il nono posto nella cronometro finale di, mentre in classifica ... Milano finalmente respira: successo col brivido a Belgrado Dopo nove sconfitte consecutive, la squadra di Ettore Messina torna a vincere in Coppa, passando in casa della Stella Rossa per 71-67 ...Finalmente Olimpia. L'EA7 Milano torna al successo in Eurolega dopo 56 giorni e 9 sconfitte, sbancando il parquet della Stella Rossa (71-67). (ANSA) ...