Globalist.it

Nicolafa vera opposizione al governo Meloni , attaccando quotidianamente - in aula e fuori - l'... "C'è poco da fare, questastrizza l'occhio agli evasori , perché se in un Paese come ...... Nicolache fa Presenta insieme all'Anpi due proposte di legge per contrastare "il ... Gli aiuti insono quasi tutti diretti a chi guadagna poco. A parte l'innalzamento a 85mila euro ... Manovra, Fratoianni: “Aiuta gli evasori, incredibile non fare nulla sugli extraprofitti” Roberto Pella, deputato di Forza Italia e uno dei relatori della Manovra, ha annunciato che il Governo Meloni sta pensando alla soglia di 30 euro per i pagamenti col POS.Fratoianni contro la manovra: «Trovo incredibile che sugli extra profitti accumulati in questo anno dalle aziende energetiche il governo Meloni vada addirittura indietro rispetto all'intervento di Dra ...