L’opposizione alla Meloni la fa Lagarde? Che vergogna

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il governo o più precisamente il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti, visto che non c’è stata in realtà nella maggioranza nessuna discussione, ha fatto una finanziaria in buona sostanza di austerità, cioè ha ridotto di 40 mld circa il deficit che faceva Draghi. Questo non per ridurre l’inflazione o altro, ma per “rassicurare i mercati”, la frase in gergo che si traduce: tenere su le quotazioni dei BTP. La manovra è riuscita. Ora però è arrivatae ha detto: “…l’inflazione Ue è intorno all’11% e noi seguiamo gli Usa e alziamo i tassi per un altro anno e al 4% minimo. Anche se l’inflazione è in gran parte dovuta a gas, elettricità e materie prime, però poi in nord Europa (in risposta appunto all’inflazione) i salari ora aumentano. Noi allora alziamo i tassi al 4% e se questo fa crollare tutti i titoli di stato sui mercati (e in particolare i BTP) e va beh…noi ...