LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa St Moritz in DIRETTA | ultima rifinitura per Sofia Goggia e le azzurre

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelladellalibera di St., valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Ieri si è tenuta la primache ha dato le prime indicazioni, oggiin vista delle due gare dei prossimi giorni. A sorpresa la migliore dellacronometrata di ieri è stata la statunitense Isabella Wright che, partendo col pettorale 35, ha migliorato di 32 centesimi il tempo diche era sembrato inavvicinabile fino a quel momento. Terza piazza per un altro pettorale alto, il 45 dell’austriaca Christina ...

12.28: Isabella Wright vince la prima prova della discesa di St. Moritz. L'americana sorprende e si impone con 32 centesimi di vantaggio su Sofia Goggia e 59 sull'austriaca Christina Ager. Settimo ... LIVE Sci alpino, Prima prova discesa St. Moritz in DIRETTA: vince a sorpresa Isabella Wright. Seconda Sofia Goggia