LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Martinenghi secondo con rimpianti | Miressi bronzo in un 100 stile stratosferico! Quarto Razzetti | Mora e Ceccon in finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN11.26: SQUALIFICATO GROUSSET! Il francese (forse subacquea lunga nel dorso) esce di scena e dunque i finalisti dei 100 misti sono Andrew, Casas, Acevedo, Vazaios,, Knox, Reitshammer, Coll Marti 11.24: Miglior tempo per il francese Grousset con 51?06,posto per Casas i 51?40, terzo Andrew in 51?42.entra incon il sesto tempo 11.20: Al via nella seconda semidei 100 misti Gogler (Aut), Coll Marti (Esp), Acevedo (Can), Grousset (Fra), Casas (Usa), Andrew (Usa), Pumputis (Bra), Schreuders (Aru) 11.18:posto e semiin tasca per ...