Grande Fratello Vip | tra Micol e Tavassi sono baci appassionati e liti furibonde

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Leggi Anche 'Vip', per Attilio è l'ora delle lacrime e del pentimento Come sempre al 'Vip' le cose nonsemplici. Anche tra Edoardo e. Per un passo avanti ...

Today.it

Fuori subito dalVip. Che figura. Attilio in oltre 20 anni diè il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella merda dove si trova'. Ecco che Francesca ...Leggi Anche 'Vip', per Attilio è l'ora delle lacrime e del pentimento Come sempre al 'Vip' le cose non sono semplici. Anche tra Edoardo e Micol. Per un passo avanti nella relazione ... Gf Vip: in arrivo tre nuovi concorrenti, due ex e un tronista di Uomini e Donne Asia Nuccetelli cosa fa oggi Dopo il suo abbandono della televisione, la figlia di Antonella Mosetti sembra sparita da radar. Ecco cosa fa ...La nuova coppia Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembra esser già ai ferri corti. I due, tanto affiatati nelle puntate precedenti, ieri sera hanno avuto una dura discussione che ha portato poi Micol ...