Gestione automezzi | l’importanza del fleet management

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ladella flotta commerciale è una delle voci che produce più grattacapi a ogni azienda che si occupa di trasporti commerciali. Le spese che, infatti, si devono affrontare per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi sono spesso molto elevate e, per questo motivo, devono essere ottimizzate nel migliore dei modi. La soluzione è quella di studiare una strategia efficace diper migliorare ladi tutti gli aspetti riguardanti gliche compongono la flotta commerciale. L’obiettivo finale di chi si occupa dellaè di abbassare le spese per lae la manutenzione dei veicoli, attraverso una continua opera di controllo e monitoraggio. Vediamo come funziona il...

VicenzaPiù

...calcolo delle tasse ed imposte da versare a fine anno e nelle scelte di acquisto degli. ...di più e che si presuppone essere il più costoso in termini di acquisto e manutenzione e. Se ...... insieme all'intesa - con polizia locale ed Hera - per ladegli impianti che saranno ... che si attiva al passaggio di persone o animali e. Funzionano inoltre anche con l'oscurità ... Gestione dei rifiuti: Meritocrazia Italia propone l’introduzione di una cauzione per l’acquisto di determinati prodotti Il Parco Archeologico di Agrigento ha affidato in via definitiva il servizio di gestione dei parcheggi dell’Ente. Si tratta di quattro aree: l’area di Porta V, nel quartiere Sant’Anna, per un totale d ...Il Questore di Catania ha sospeso, per quindici giorni, le autorizzazioni per la gestione di un noto locale sito in via Antonino di Sangiuliano, zona della 'movida' del centro storico, per una "violen ...