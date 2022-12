Francesco Gabbani | fa le scarpe a Cattelan | sarà sua la prima serata

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il vincitore del Festival di Sanremo nel 2017impegnato in una nuova avventura in futuro. Ecco in quale vesti lo vedremo.è uno dei cantautori italiani maggiormente in voga negli ultimi anni. La sua notorietà venne a galla nel 2016 con il successo a Sanremo Giovani con il brano Amen. L’anno dopo fece l’exploit anche fra i big, conquistando il Festival di Sanremo con la canzone Occidentali’s Karma.e Alessandro-Ilovetrding.itMa per quale motivo il noto cantautore italiano farà lead Alessandroin futuro? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa vicenda. La nuova avventura diè nato ...