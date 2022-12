F1 | Brown torna ad attaccare la Red Bull | “E’ imbarazzante | ha barato violando il regolamento”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’ultima stagione del Mondiale di Formula 1 ha fatto molto discutere, soprattutto per la violazione del budget cap da parte della Red, che ha ricevuto una sanzione non così severa. A settimane di distanza dalla decisione della FIA, il CEO della McLaren Zakè volutore sull’argomento nel corso di un’intervista concessa al sito ‘Crash.net’: “Barare è una parola forte, ma non vedo differenze nel violare le regole finanziarie o nell’utilizzare una vettura troppo bassa. Quando viene infranto il, qualsiasi esso sia, si commette una violazione. Quindi per me hanno. Non c’era un senso nella difesa di Horner, è imbarazzate. Tutte le squadre sanno come trattare i propri dipendenti, in Formula 1 si fa in questo modo”. SportFace.