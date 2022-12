Movieplayer

Ad ottenere però il maggior numero di menzioni èAll At Once , che guadagna in primis i premi alla regia dei Daniels e all'attore non protagonista Ke Huy Quan. Miglior attrice ...Il film più candidato, con 14 nomination, èAll at Once . Seguono le 11 candidature di The Fabelmans di Steven Spielberg e Babylon di Damien Chazelle e The Banshees of Inisherin ... Everything Everywhere All at Once guida le nomination dei Critics Choice Awards Film 2023 Awards season is just around the corner and the Golden Globes are the first to announce their shortlists. Martin McDonagh’s Irish black comedy ‘ The Banshees of Inisherin ’ leads the way with eight ...Harrison Ford has reacted to Ke Huy Quan's acting comeback in the mind-bending multiverse movie Everything Everywhere All at Once. Ford and Quan starred together in Indiana Jones and the Temple of ...