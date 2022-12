Eitan | nonno Peleg | Continueremo sforzi per adozione

Agenzia ANSA

commenta 'Continueremo a concentrarci sugli sforzi per adottaree portarlo in Israele che è casa sua'. Lo ha detto Shmuel Peleg -materno del bimbo, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone - in una nota diffusa in Israele dal portavoce della ...Fin da subito ildie Abutbul sono stati accusati di sequestro aggravato, sottrazione di minore all'estero e appropriazione indebita del passaporto. Ne era nata una battaglia legale ... Accolto il patteggiamento per il nonno di Eitan Il nonno paterno Shmuel Peleg lo aveva portato via dalla casa della zia paterna Aya Biran, nel Pavese, l'11 settembre 202 ..."Continueremo a concentrarci sugli sforzi per adottare Eitan e portarlo in Israele che è casa sua". Lo ha detto Shmuel Peleg - nonno materno del bimbo, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone ...