Cuperlo a TPI | “Vorrei un Pd di sinistra alleato del M5S Io in campo? Ci sto riflettendo”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Onorevole, lei ha detto a La Stampa che «potrebbe» candidarsi alla segreteria del Pd.(Ride) «Lo ammetto, spero non sia una colpa». No, ma non ha ancora sciolto la prognosi.(Sorriso). «Vero. Ma è cosa talmente seria da rifletterci, e non da solo». Confessi: è una strategia per accendere i riflettori su di lei?«No, chi mi conosce sa che non è quello il mio peggior difetto. Casomai il contrario». Allora, si candida o no?«Non c’entra l’ansia da protagonismo, in questi anni tutto sommato quell’ansia più volte mi ha fatto fare passi indietro». Lei nel 2013 perse contro Renzi alle primarie dopo aver vinto la consultazione nelle sezioni e tra i dirigenti.(Occhi al cielo). «Si trattava di un’altra era geologica. E comunque Renzi vinse non di molto anche tra gli iscritti». Molti elettori dem, con il senno di poi, dicono che, se potessero tornare indietro, voterebbero ...

