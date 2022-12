La Gazzetta dello Sport

L'ultimo rapporto della Fifa legato ai trasferimenti internazionali racconta di come le società si avvalgono sempre più di, ma al tempo stesso anche i calciatori, bramosi di trovare ...... i prodotti del risparmio gestito costanoin Italia perché incorporano le commissioni che ... Questa normativa in vigore dal gennaio 2018 obbliga tutti glie consulenti "a fornire ... Carissimi intermediari: la spesa è aumentata del 24,3% Il primato di soldi spesi per le intermediazioni è ancora quello del 2019, 654,7 milioni di dollari. Ma rispetto al 2021 la spesa è aumentata del 24,3%. Nel 2022 i club hanno sborsato circa 622,8 mili ...Via i figli dal computo per opzione donna. Lo «sconto» per le nuove assunzioni dovrebbe salire da 6mila a 8mila, euro ma non porterebbe alla totale decontribuzione per gli under 30. Polemica sulla cac ...