Boris Becker lascia il carcere inglese | sconterà il resto della pena in Germania

Corriere della Sera

... il 3 volte campione a Wimbledon può tornare in patria Dopo aver trascorso oltre otto mesi nel carcere di Huntercombe, nell'Oxfordshire in Gran Bretagna,è stato ufficialmente rilasciato.Dopo 8 mesi di carcereè stato rilasciato dalla prigione britannica dove stava scontando una pena legata alla bancarotta del 2017 e verrà espulso dal Regno Unito e, secondo il suo avvocato, è di ritorno in ... Boris Becker rilasciato dal carcere inglese, sarà estradato in Germania. La madre: «Il mio regalo di Natale» L’ex tennista Boris Becker, in carcere dallo scorso aprile per scontare una pena di due anni e mezzo per aver nascosto 2,5 milioni di sterline nell’ambito di un processo per bancarotta, è uscito dal c ...Dopo otto mesi di carcere per reati finanziari, il vincitore di sei tornei del Grande Slam ha fatto rientro in Germania ...