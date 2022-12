Aggressione con l’accetta | morto il medico di San Donato Milanese

... il medico di 76 anni che martedì 13 dicembre era stato aggreditoun machete nel parcheggio del Policlinico di San Donato Milanese . Il responsabile dell', un uomo di 62 anni, è stato ...Per l'già ieri i Carabinieri hanno fermato il presunto responsabile: un 62ennevecchi precedenti per truffa e porto abusivo d'armi che ora dovrà rispondere di omicidio. Nella cantina ...È morto al San Raffaele di Milano Giorgio Falcetto, il medico 76enne aggredito a colpi di machete dopo una lite per un tamponamento nel parcheggio dell'ospedale ...Giorgio Falcetto è morto in serata all'ospedale San Raffaele a Milano, dove era ricoverato. Il medico, 76 anni, era stato colpito alla testa con un'accetta ...