Von der Leyen | Ue e Asean partner strategici

Non sono attese decisioni, i tempi non sono maturi e non c'e' un consenso consolidato, una base di partenza per una discussione. La stessaLeyen non ha specificato un piano preciso. La cosa certa e' che il piano Ira americano - Ira sta per Inflation Reduction Act - impone una risposta europea sia sul piano delle regole ...In ogni caso, a breve la Commissione vuole avanzare sulla facilitazione degli aiuti di stato: 'Le regole europee vanno adeguate', annunciaLeyen. 'Dobbiamo rendere piu' facile per gli ...Si e' appena concluso il vertice commemorativo Ue-Asean per la celebrazione dei 45 anni di cooperazione fra l'Unione europea e i Paesi ...Gli Stati membri potranno aggiungere un nuovo capitolo dedicato al REPowerEu nei loro piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) varati nel quadro del fondo di ripresa Next Generation Eu. La quota ...