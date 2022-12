Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)DEL 14 DICEMBREORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERMANGONO DISAGI SULLE STRADE DEL TERRITORIO CONGESTIONATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RECCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE PER TRAFFICO DALLA VIA CASSIA ALLA VIA AURELIA CRITICA LA SITUAZIONE ANCHE IN ESTERNA, DOVE SI RALLENTA DALLAFIUMICINO A BUFALOTTA, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSAFIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA E A PROPOSITO DELLAFIUMICINO, CI SONO CODE NEL TRATTO URBANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST ALL’INNESTO CON IL RACCORDO SULLA CASSIA BIS SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FORMELLO IN ...