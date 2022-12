Ultime Notizie – Roma | sparatoria Fidene | Campiti contro il Consorzio anche durante interrogatorio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’autore delladi, Claudio, nel corso dell’“ha ammesso le proprie responsabilità spiegando di essere esasperato dalle condotte ‘mafiose’ tenute da anni in suo danno dagli organi deliberanti del, come descritto nel blog”. Questo quanto emerge dall’ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare in carcere disposta dal gip diEmanuela Attura nei confronti del 57enne che domenica mattina ha ucciso a colpi di pistola quattro donne e ferito due personeuna riunione delin un gazebo di via Monte Gilberto. “Con riguardo ai futili motivi, la spinta criminale delha trovato impulso in un rancore e risentimento ...

Il Sole 24 ORE

I Mondiali sono entrati nella fase calda. Nel nostro ticker trovate lesul grande evento. Il gioco in mano ai marocchini. Dal 45esimo in avanti la Nazionale del Marocco sfodera un'ottima prestazione, l'unica cosa che manca il gol. I marocchini dominano con ...In relazione ad alcunediffuse "impropriamente nelleore" il Coni comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all'evento Festival del Calcio Italiano - Italian ... Ucraina, ultime notizie. Casa Bianca non conferma consegna Patriot all’Ucraina Clamorosa intercettazione a un boss mafioso secondo cui dal ponte Morandi cadde un auto gialla carica di droga. Ma la realtà lo .... Ma troppi particolari non tornano e fanno ritenere incredibile il f ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...