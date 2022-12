Ucraina | scambio di prigionieri con la Russia | rilasciati 64 militari

Il Sole 24 ORE

Sessantaquattro militari ucraini e un cittadino americano sono stati rilasciati durante unodi prigionieri con la Russia. Lo annuncia la presidenza. Kiev afferma di aver ottenuto il rilascio di un cittadino statunitense e di 64 militari ucraini nel suo ultimodi ...ERDOGAN - La Turchia sta continuando a portare avanti il dialogo con la Russia e l'per ... "Siamo stati testimoni, con l'accordo sul grano e sullodi prigionieri, che la strada per la ... Ucraina, ultime notizie. Kiev, 64 ucraini e un americano rilasciati in scambio con Mosca Sessantaquattro militari ucraini e un cittadino americano sono stati rilasciati durante uno scambio di prigionieri con la Russia. Lo annuncia ...Quando si parla di tregua natalizia, va ricordato che in Occidente il Natale si celebra il 25 dicembre, mentre in Russia la festa è il 7 gennaio. In Ucraina verranno festeggiate entrambe le date.