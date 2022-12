Sci alpino | startlist discesa Val Gardena 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tutto pronto in Valsulla Saslong per la prima delle due discese ine saranno ben nove gli azzurri che si presenteranno al cancelletto di partenza con l’obiettivo di provare a riscattare le deludenti prestazioni ottenute tra Lake Louise e Beaver Creek. Dominik Paris non ha un grande feeling con la Val, ma è obbligato a tenere un buon risultato per cancellare le delusioni americane. Il campione altoatesino, però, non ha mai vinto sulla Saslong e vanta solo due podi, ottenuti entrambi nell’ormai lontano 2014. L’unica prova dieffettuata ieri, però, ha dato segnali molto incoraggianti alla squadra azzurra. Mattia Casse ha concluso al secondo posto, mentre al terzo si è addirittura piazzato Federco Simoni. Entrambi saranno in gara e con loro anche altri azzurri che vogliono recitare il ...