7giorni

Se un giorno non governasse più in UE, anche l'Europa diventerebbe il capro espiatorio delle politiche fallimentari e estorsive della sinistra": lo afferma, Consigliere comunale di ...Oltre alla Sardone che è cresciuta politicamente in FI (europarlamentare, commissaria della Lega di Milano; un suo fedelissimo è capogruppo del consiglio della città metropolitana,) ... Samuele Piscina (LEGA), «Aumento ticket ATM responsabilità solo comunale. Preannuncio battaglia in Consiglio» «Regione Lombardia non ha mai diminuito i fondi sul Trasporto Pubblico erogati a Milano. Infatti, Regione versa circa 1,2 miliardi all’anno alle 6 agenzie del Trasporto pubblico locale. Di questi fond ...Milano. «Un po' di emozione c'era, lo ammetto». Premiato a Milano nel giorno di Sant'Ambrogio, Piero Tarticchio è un nonno di 86 anni, un uomo alto e dal vocione possente. Eppure, dentro di lui ancora ...