QNAP | rilasciata la nuova serie TS-x62

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L‘aziendarilascia laTS-x62 con processore Intel Celeron N4505 dual-core, il NAS multimediale 2,5GbE con HDMI 2.1, due slot M.2 PCIe ed espansione PCIeSystems, Inc. (qui per maggiori info) innovatore leader per le soluzioni di calcolo, rete e archiviazione ha presentato oggi i NAS dellaTS-x62. Gestita da processori Intel Celeron dual-core, lainclude i modelli TS-262 a 2 alloggiamenti e TS-462 a 4 alloggiamenti. Entrambi i modelli dispongono di una porta 2,5GbE e due slot M.2 PCIe per la cache SSD, offrendo velocità di trasferimento e accesso ai dati più rapido per potenziare diverse applicazioni di archiviazione. Inoltre è disponibile uno slot PCIe Gen 3 che consente di espandere le funzionalità del NAS con una vasta gamma di schedePCIe. I ...