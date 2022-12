Qatar 2022 | i tifosi Marocco in piazza a Milano

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AGI - Corso Buenos Aires, la via dello shopping eletta come scenografia delle notti magiche marocchine, è triste ma orgogliosa dei suoi campioni. Un centinaio di persone è comunque in strada con fumogeni coi colori nazionali e anche con un fulmineo scoppio di fuochi d'artificio vicino a Porta Venezia. La via è chiusa al traffico e sono numerosi gli agenti a sorvegliare. Qualcuno grida 'Forza' nell'aria addolcita dal profumo di narghile'. La situazione al momento è comunque tranquilla.