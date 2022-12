Mezzo pesante in avaria | chiusa l’Appia in Provincia di Latina | traffico bloccato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A causa di unin, è temporaneamenteal, in entrambe le direzioni, la strada statale 7 “Appia” a Fondi, indi. La chiusura del tratto compreso dal km 114,000 al km 118,000, si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione del. Ilviene provvisoriamente deviato lungo la viabilità adiacente. Sul posto sono presenti, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. In aggiornamento su Il Corriere della Città.