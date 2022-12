La nomina a RUP Responsabile Unico del Procedimento | è obbligatoria accertarla? Modello di nomina per i Dirigenti

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Proponiamo un contributo in materia di attività negoziali delle istituzioni scolastiche, in relazione alla complessa figura del RUP, cioè deldel, all’interno delle particolari dinamiche interne alla scuola e intercorrenti tra dirigente scolastico, direttore dei servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi che si occupano di attività negoziali. Partendo dal chiarire i compiti della figura in esame, passiamo poi all’analisi sulla coincidenza del RUP in capo al dirigente scolastico e sulla sua facoltà di delegarne la qualifica, specificando i limiti generali previsti dalla normativa attualmente in vigore. L'articolo .