Il commovente messaggio di Fedez per Gianluca Vialli | “Spero un giorno di riuscire a sdebitarmi” | VIDEO

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) IldiperTra i tanti messaggi di sostegno arrivati oggi, mercoledì 14 dicembre, a, c’è anche quello diche sui social ha invitato l’ex calciatore a non mollare. L’ex attaccante della Juventus, ora capo delegazione delle Nazionale italiana di calcio alla Figc, ha infatti annunciato di aver deciso, in accordo con il team di oncologi che lo segue, di “sospendere,in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri” per “aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia”. Poco dopo, sono arrivati centinaia di messaggi di sostegno ada parte di personaggi famosi e non. Tra questi, come detto, c’è anche quello del rapper ...

