I rigori non sono una lotteria | sono il risultato di allenamenti e approccio scientifico

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gyuri Vergouw, scrittore e consulente aziendale per metà ungherese e per metà olandese, da più di vent’anni va in giro nei Paesi Bassi a predicare l’importanza della preparazione dei, attraverso le pagine del suo libro “Il rigore: alla ricerca del penalty definitivo”. L’evangelizzazione svolta da Vergouw ha scosso nel tempo l’informazione sportiva olandese, complice anche la sequenza di fallimenti dagli undici metri degli Oranje, ma non la KNVB e molte delle figure di spicco del calcio locale, tra cui Cruijff. Non è un caso che nulla sia cambiato per la nazionale dei tulipani. Vergouw avrà sospirato e rivolto nuovamente gli occhi al cielo dopo gli errori dal dischetto di Van Dijk e di Berghuis. L’Olanda che era riuscita miracolosamente a rimettere in piedi un partita chiusa contro l’Argentina, recuperando due gol di svantaggio, si è fatta nuovamente fregare ai ...