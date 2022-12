Gli articoli sponsorizzati generano mostri

Leggi su butac

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sfogliare il feed delle news può portare a scoperte scientifiche di altissimo livello, ad esempio io durante il weekend ho scoperto che esiste un prodotto che è un toccasana se si ha un intestino irritabile: Il prodotto è Vitalongum, un probiotico che dovrebbe appunto aiutare in situazioni come quelle descritte nel post sponsorizzato che vedete qui sopra. Il problema è che il post riporta il logo del Corriere della Sera e un’affermazione che, secondo la pubblicità, sarebbe stata detta da qualche cronista del Corriere stesso. Il post sponsorizzato che veniva fatto girare sui social riporta proprio queste parole: Non lo diciamo solo noi. E a supporto di queste parole Neobilive ha pubblicato svariati post: Corriere, Ansa, Today, La Repubblica, sono tante le testate che a detta delle pubblicità di questo magico probiotico ne avrebbero esaltato le proprietà. ...