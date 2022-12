Europei 2032 | la Figc incontra le 11 città | ad aprile la presentazione del Final Bid Dossier

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un piccolo passo verso il sogno Euro. Lahato i tecnici delle 11inserite nella candidatura dell’Italia per ospitare il torneo continentale del. Il vertice si è tenuto allo stadio Olimpico di Roma ed è “servito per approfondire tematiche specifiche legate alla redazione delBid, che dovrà essere consegnato alla UEFA il prossimo 12assieme alla lista delle 10candidate”. Poi si legge: “L’incontro, aperto da un’introduzione che ha illustrato gli step da seguire nei prossimi mesi, si è poi focalizzato su quattro macroaree, con altrettanti tavoli di lavoro dedicati. Aspetti legali e organizzativi; stadi; sostenibilità; host city relations e attività promozionali. Tavoli in cui la ...

... se costrette a pagare per emettere, perdessero competitività rispetto ai concorrenti extra...alla quale i permessi gratuiti sarebbero stati dimezzati entro il 2030 ed eliminati solo nel. ...I deputati, da parte loro, chiedono un'attuazione graduale tra il 2027 e il. Attualmente, ai produttorivengono assegnate quote gratuite che coprono parte delle loro emissioni, per ...I negoziatori di Parlamento e Consiglio trovano l'accordo nella notte su uno dei fascicoli principali del 'Fit for 55', da venerdì a domenica in agenda il lungo negoziato sulla revisione dell'Ets e su ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - Per la prima volta al mondo, l'Unione europea adotterà un dazio ambientale, ossia una specie di imposta che ...