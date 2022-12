Cavalieri al merito | rieletto il colonnello dei carabinieri Elio Adamo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl 9 dicembre, si sono svolte in Benevento le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALEALDELLA REPUBBLICA ITALIANA, prestigioso sodalizio a cui sono iscritti oltre 70 insigniti. l’Ordine aldella Repubblica Italiana è il primo tra gli Ordini Cavallereschi, al cui vertice vi è il Presidente della Repubblica. In sintesi l’ordine riunisce i cittadini meritevoli di ambo i sessi che per benemerenze acquisite verso la Nazione, sono insigniti di una Onorificenza “al”, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali, filantropiche ed umanitarie, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. L’Assemblea Elettorale è ...