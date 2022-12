(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lungo incontro oggi adel commissario per l'emergenza e la ricostruzione, Giovanni, con ie le loro associazioni: obiettivo ascoltare, ricevere proposte e suggerimenti e ...

Agenzia ANSA

Lungo incontro oggi adel commissario per l'emergenza e la ricostruzione, Giovanni, con i cittadini e le loro associazioni: obiettivo ascoltare, ricevere proposte e suggerimenti e fornire le prime ...... parlando della frana di, sull'isola di Ischia, lo scorso 26 novembre. Le misure ... Con l'ordinanza della Protezione Civile, Giovanni, Commissario straordinario per gestire l'... Casamicciola: Legnini vede i cittadini, condivisione necessaria - Cronaca DI IDA TROFA Casamicciola prova a riorganizzare il commercio. Le imprese del centro cittadino colpito, a due giorni dalla sciagura, il 28 novembre, attravers ...Lungo incontro oggi a Casamicciola del commissario per l'emergenza e la ricostruzione, Giovanni Legnini, con i cittadini e le loro associazioni: obiettivo ascoltare, ricevere proposte e suggerimenti e ...