Viva Rai2 | spoilerone di Casciari sugli ospiti Ecco chi ci sarà

(Di martedì 13 dicembre 2022) Maurosu Facebook Chi cinei prossimi giorni? A rivelarlo, in uno spoiler del tutto involontario, è Mauro, che affianca Fiorello nello show mattutino di Rai 2. L’ex “iena” ha pubblicato su Facebook una foto che lo vede con il cofanetto di cd di Orietta Berti, che è stata ospite in trasmissione questa mattina. Alle sue spalle, oltre allo stesso Fiorello con Biggio, una sintesi della scaletta nero su bianco dei prossimi giorni di. A noi, che non sfugge nulla, non resta che buttare un occhio e “scovare” cosa accadrà e chi cinelle prossime puntate. Nella mattinata di domani (mercoledì 14 dicembre), proseguirà la “fiction” che ha riunito I Soliti Idioti (Biggio e Mandelli) nei panni di due elfi. Spazio ...

L'abbuffata di arancine a Santa Lucia sdoganata a livello nazionale da Fiorello. Il popolare conduttore stamattina durante la trasmissione televisiva '!' che va in onda alle 7,15 ha dedicato una gag alla palla di riso più amata dai palermitani. 'A Palermo il 13 dicembre c'è una specie di isteria collettiva', ha detto lo showman siciliano. '...Fiorello sta ottenendo un successo clamoroso conRai 2 . Lo showman siciliano ha praticamente resuscitato una rete morta, soprattutto in quella ...con Fiorello e costringendolo ad andare su, a ...Chi ci sarà a Viva Rai2 nei prossimi giorni A rivelarlo, in uno spoiler del tutto involontario, è Mauro Casciari, che affianca Fiorello nello show mattutino di Rai 2. L’ex “iena” ha pubblicato su Fac ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday “Siamo preoccupati per le incerte ...