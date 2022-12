Ucraina | Crosetto in Aula su armi e prossimi passi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Domani sarà il ministro della Difesa, Guido, a difendere in Parlamento la posizione del governo sull', dopo che l'esecutivo Meloni, il primo dicembre scorso, ha varato il decreto che contiene la proroga al 31 dicembre 2023, "previo atto di indirizzo delle Camere", all'invio di nuove. L'appuntamento è in Senato, alle ore 9,30, e alla Camera, alle ore 16. Le comunicazioni del ministro arrivano nella stessa giornata in cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni parlerà a Montecitorio in vista del suo primo Consiglio europeo, il 15 e 16 dicembrea Bruxelles, che prevede al primo punto all'ordine del giorno, proprio l'aggressione della Russia all'. E quando nelle stesse ore si svolgerà, a Parigi, una nuova conferenza di sostegno a Kiev che ha come obiettivo ...

'Domani alle 9.30 sono previste nell'Aula di Palazzo Madama le comunicazioni del ministro della Difesa Guidosull'invio delle armi in' - Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo del Senato. La capogruppo al Senato di Azione - Italia Viva, Raffaella Paita, ha affermato: 'Al termine ci sarà ...... il quale, come più volte ricordato dal ministro Guido, dovrà passare per un dibattito parlamentare. Questa prassi è il metodo giusto per gestire il tema degli aiuti all'La via ...Si avvicina l'ok del Parlamento a un nuovo invio di armi in favore dell'Ucraina. I partiti sono al lavoro sulle risoluzioni in vista delle comunicazioni che ...Roma, 12 dic - Domani alle 9.30, nell'Aula del Senato, si svolgeranno le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sull'invio delle armi in Ucraina. Lo annuncia, al termine della conferen ...