Qatargate | si aggrava la posizione di Kaili | sequestrati 750 mila euro

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) in contante e oggetti di valore donati dal Qatar La presidente dell’camera Roberta Metsola ha dichiarato, in merito allo scandalo che ha visto coinvolta la vicepresidentee altri funzionari, di essere “infuriata e dispiaciuta. L’parlamento è sotto attacco, la democraziapea è sotto attacco”. Inoltre, ha annunciato l’avvio di “un’indagine interna per esaminare tutti i fatti relativi al Parlamento e per valutare come i nostri sistemi possano diventare ancora più impermeabili. Non metteremo la polvere sotto il tappeto”. Intanto continuano le perquisizioni sia alla sede del Parlamentopeo che in Italia. A Bergamo presso l’abitazione di Panzeri sono stati17e sia Panzeri che la moglie e la figlia sono stati ...