Qatargate | la faccia tosta di Ignazi | la destra non ha diritto di indignarsi per i corrotti di sinistra

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Siamo al rovesciamento della frittata: dasi intima alladi nonper le mazzette del Qatar. Per quella “italian connection” che coinvolge i “buoni”, gli “umani”, quelli del rigore morale, insomma la “dei diritti”. Come osate, voi, puntare l’indice? Tuona Pieronel fondo odierno sul Domani, il quotidiano diretto da Stefano Feltri. Voi che avete nelle vostre file Previti e Dell’Utri? Voi che avete più “furfanti” di quanti non se ne contino a? Voi che avete votato in difesa di Berlusconi e delle cene eleganti? Ecco: la vostra è una indone “mal posta”. La tesi di: lanon può permettersi di puntare l’indice E perché sarebbe “mal posta”? Perché si rivolge ai puri per ...