Agenzia ANSA

"Per quanto ci risulta, laal confine tra Cina e India e' complessivamente stabile", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, aggiungendo che le due parti "hanno ...Da parte sua, la Cina ha dichiarato che laal confine ora è "stabile": lo riporta l'Ansa,... Si tratta di un'incursione record proprio in un momento in cui le tensioni consono ... Pechino: "Situazione stabile al confine con l'India" - Mondo La Cina ha dichiarato che la situazione e' 'stabile' oggi al confine con l'India, dopo che fonti indiane hanno riferito di un nuovo scontro tra ...Secondo il ministro della Difesa indiano alcuni soldati di entrambe le parti sono feriti lievemente. Pechino: la "situazione è stabile" ...