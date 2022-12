Paul Klee | diecimila opere per «rendere visibile l’invisibile»»

Arte.go

... Palazzo di Città con due opere di Renato Barisani e la Pinacoteca Provinciale con lavori di Georges Braque, Carlo Carrà, Marc Chagall, Otto Dix, Julius Evola,, Giorgio Morandi, Pablo ...Da Bosh aad E. T.: le mostre da non perdere "Bosch e un altro Rinascimento" e "E. T. La mostra 1982 - 2022" a Milano, "In Vitro Humanitas" a Napoli, "Colours in a Square Works from the Marli Hoppe - ... Presentazione libro: "Paul Klee. Genio e regolatezza" di Gregorio Botta "Bosch e un altro Rinascimento" e "E.T. La mostra 1982-2022" sono a Milano, "In Vitro Humanitas" a Napoli, "Colours in a Square Works from the Marli Hoppe-Ritter Collection" a Varese, "L'arte inquieta ...Era nell’aria da tempo, ma ora il triangolo al centro della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per prendere il via! Ed il primo ...