Parma Vs Spal | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 dicembre 2022) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli emiliani vogliono blindare il posto nel playoff, mentre i ferraresi devono necessariamente cambiare marcia per raggiungere la salvezza.Vssi giocherà domenica 18 dicembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I gialloblu hanno riscattato immediatamente lo scivolone casalingo contro il Benevento andando a vincere a Brescia. La classifica dice sesto posto con 26 punti e dunque in piena zona playoff. I ferraresi stanno viaggiando con il freno a mano tirato. L’ennesimo passo falso casalingo nell’ultimo turno contro il Palermo, nel quale è arrivato solo un punto, ha peggiorato ulteriormente la posizione in classifica che li vede al terz’ultimo posto. La vittoria ...