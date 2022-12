Adnkronos

Prende corpo'idea di Umberto Bossi, presidente a vita della Lega Nord. Si è costituita infatti, a quanto si apprende,Comitato Nord. 'Un atto concreto per rimanere fedele alle battaglie per il Nord', dice Bossi all'Adnkronos. Lo scopo della neonataè valorizzare e difendere le regioni ...Prende corpo'idea di Umberto Bossi, presidente a vita della Lega Nord. Si è costituita infatti, a quanto si apprende,Comitato Nord. "Un atto concreto per rimanere fedele alle battaglie per il Nord'', dice Bossi all'Adnkronos. Lo scopo della neonataè valorizzare e difendere le regioni del ... Nasce l'associazione Comitato Nord, Bossi: "Fedeli alle nostre battaglie"