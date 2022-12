Meteo | arriva la neve in pianura | temperature polari e fiocchi nelle città LE PREVISIONI

iLMeteo.it

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma questa fase invernale, tipica ma allo stesso tempo anomala in quanto unsimile mancava dall'inverno del 2020. Nelle prossime ore ...in Umbria: fino a venerdì è prevista pioggia Meteo: arriva la Neve che resta, sono pronti altri 2 Cicloni entro Santa Lucia; i dettagli Santa Lucia con la neve in pianura. Dopo il gelo degli ultimi giorni, con le temperature crollate fino a -25 gradi sulle Alpi a 3000 metri e fino a -20 gradi anche nei fondivalle ...Arriva il freddo e il maltempo in Italia. Per Santa Lucia, 13 dicembre, le temperature scenderanno in picchiata ed è prevista neve anche in pianura per i prossimi giorni. Su Lazio ...