Forzazzurri

Eccone un estratto: Intervista"Fino ad oggi il Napoli ha dimostrato che merita il primo ... Otto punti di vantaggioMilan secondo rappresentano un bel margine, però non devono rilassarsi,...... dopo un buono scambio con Vargas, porta la Svizzera3 - 2. Ora gli elvetici sarebbero ... Milinkovic Savic (22's.t:), Kostic, Tadic (33's.t: Djuricic), Mitrovic, Vlahovic (10's.t: Jovic). ... Maksimovic sul Napoli: "Spero sia il l'anno giusto, tifo per loro" L'ex difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Napoli Magazine parlando del club azzurro ...L'ex difensore del Napoli è tornato a parlare della squadra azzurra: 'Otto punti di vantaggio sul Milan secondo rappresentano un bel margine, però non devono rilassarsi'.