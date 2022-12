La Ferrari punta su un francese per il rilancio in Formula 1 e per tenersi Leclerc | GUARDA

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo tanti rumors e smentite di facciata ora è ufficiale: Frederic Vasseur è il nuovo team principal e general manager della. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello con un comunicato apparso sul proprio sito. L'ingegnere– che dal 2017 guidava la scuderia di F1 Sauber-Alfa Romeo – assumerà l'incarico dal prossimo 9 gennaio al posto di Mattia Binotto, dimissionario e in uscita da Maranello il 31 dicembre. Vasseur avrà il compito di riportare la Rossa al titolo mondiale, che manca dal trionfo di Kimi Raikkonen nel 2007, ultimo successo dell'era Jean Todt. Il nuovo manager ha già lavorato in passato con la stella Charles, che spera in un cambio di rotta nelle scelte e nelle strategie dopo i tanti disastri delle ultime stagioni.

