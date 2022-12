Koala Man | la serie animata di Michael Cusack | dal 9 gennaio su Disney+

(Di martedì 13 dicembre 2022)Man, la nuovaditargata, sbarcherà sulla piattaforma streaming a partire dal 92022.ha annunciato che laoriginaleMan debutterà lunedì 9suin Italia. Lo show segue Kevin, padre di mezza età, e la sua identità non tanto segreta, il cui unico superpotere è quello di avere una passione bruciante per il rispetto delle regole e l'eliminazione della piccola criminalità nella città di Dapto. Sebbene possa sembrare un sobborgo australiano qualsiasi, le forze del male, sia cosmiche che create dall'uomo, sono in agguato per colpire gli ignari abitanti di Dapto. Nel tentativo di ...

