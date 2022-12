Ita | Rampelli | «Per le nuove assunzioni attingere solo dalla lista dei cassintegrati»

(Di martedì 13 dicembre 2022) «Ho espressamente chiesto che leper Ita provengano dall’elenco dei cassintengrati ex Alitalia e questo per tutti i profili professionali. Dalle maestranze ai piloti passando per il personale di terra e di volo». È quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia in uno status postato sulla sua bacheca Facebook rivolto agli ex dipendenti Alitalita che proseguono a scrivergli in privato.: «Potrebbero configurarsi gli estremi del danno erariale» «Non è assolutamente accettabile – continua– che la nuova società “decolli” senza le risorse umane che hanno contribuito a rendere grande Alitalia. Oltretutto faccio presente che assumere dall’esterno significa caricare lo Stato, che partecipa al 100% Ita, di un ulteriore costo. Da ...

